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السبت، 24 مارس 2018 04:47 م
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أسعار النفط اليوم السبت 24-3-2018 برنت يسجل 70.45 دولار للبرميل

السبت، 24 مارس 2018 04:00 م
أسعار النفط اليوم السبت 24-3-2018 برنت يسجل 70.45 دولار للبرميل النفط - أرشيفية





كتب أحمد أبو حجر
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واصلت أسعار النفط ارتفاعها  اليوم السبت 24-3-2018، حيث قفزت عقود خام القياس العالمى مزيج برنت لتبلغ  نحو 70.45 دولار للبرميل، فيما سجلت عقود خام القياس الأمريكى غرب تكساس الوسيط نحو 65.88 دولار للبرميل

وحقق خام القياس العالمى مزيج برنت خلال هذا الأسبوع ارتفاعا قدره نحو  6.4 % وهى أكبر زيادة أسبوعية منذ يوليو الماضى، فيما  سجلت عقود خام القياس الأمريكى غرب تكساس الوسيط  أكبر المكاسب منذ يوليو الماضى مع صعودها 5.5 %.

النفط يحقق أعلى سعر منذ نهاية يناير الماضى
 

ويعد مستوى 70.45 دولار بالنسبة لخام برنت هو أعلى المستويات التى حققتها الأسعار منذ أواخر يناير، وذلك بعد أن قال وزير الطاقة السعودى إن أوبك والمنتجين المتحالفين معها سيحتاجون إلى الإبقاء على تخفيضات الإمدادات فى 2019 ومع تزايد القلق بشأن مستقبل صادرات إيران من الخام.

وقادت تصريحات لوزير الطاقة السعودى خالد الفالح يوم الخميس أسعار العقود الآجلة للخامين القياسيين للارتفاع. وقال الفالح إن الأمر يتطلب أن تواصل الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التنسيق مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء فى المنظمة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على المعروض فى 2019 لتقليص مخزونات النفط العالمية.

75 دولارا للبرميل فى الربع الثالث من العام مع زيادة الطلب
 

ويلقى النفط دعما من توقعات بارتفاع الطلب العالمى رغم زيادة فى انتاج الخام الأمريكى،  ويتوقع مورجان ستانلى أن برنت سيصل إلى 75 دولارا للبرميل فى الربع الثالث من العام مع زيادة الطلب الموسمي.

وأبرمت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وعلى رأسها السعودية ومجموعة من الدول غير الأعضاء بها بقيادة روسيا اتفاقا في يناير  2017 لخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا للتخلص من فائض المعروض.

لوك أويل: على أوبك وروسيا تمديد خفض الإنتاج حتى 2020 حال زيادة إمدادات أمريكا
 

 وأكد ليونيد فيدون، نائب رئيس لوك أويل الروسية يوم الجمعة، أنه يعتقد أنه سيكون على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى 2020 إذا استمرت زيادة الإمدادات الأمريكية.وقال فيدون إن الشركة، وهى ثانى أكبر منتج للنفط فى روسيا، يجب أن تدعم فكرة السعودية بتمديد تخفيضات النفط حتى 2019.

 

 


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