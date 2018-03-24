أسعار العملات اليوم السبت 24-3-2018 واستقرار الدولار







كتبت- دانه الحديدى

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 24-3-2018، ثانى أيام العطلة الاسبوعية للبنوك، على آخر الاسعار المسجلة فى تعاملات نهاية الأسبوع الماضى، والتى شهدت ارتفاعاً جماعياً للعملات عدا سعر الدولار الذى واصل استقراره.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر جاءت أسعار العملات كالتالى...

سعر الدولار فى مصر

واصل سعر الدولار استقراره، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر، وبلغ متوسط السعر اليوم وفقاً للبنك المركزى المصرى 17.5814 جنيه للشراء، و 17.6786 جنيه للبيع.



الدولار

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.5814 جنيه للشراء

17.6786 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.60 جنيه للشراء

17.68 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



17.59 جنيه للشراء

17.69 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.58 جنيه للشراء

17.68 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر اليورو الأوروبى، مسجلا فى أحدث بيانات البنك الأهلى، 21.65 جنيه للشراء، و 21.86 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

استقر سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى، بالغاً فى آخر تعاملات البنك الأهلى المصرى 24.80 جنيه للشراء، و 25.02 للبيع.



الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى

استقر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، بالغاً فى آخر تعاملات البنك الأهلى المصرى، منذ قليل، 58.51 للشراء ، و 58.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، بالغاً 4.68 جنيه للشراء، 4.70 جنيه للبيع، وفقاً لآخر بيانات البنك الأهلى.



الجنيه المصرى

غدًا.. الحكومة تقترض 14.5 مليار جنيه من البنوك

يطرح البنك المركزى المصرى، غدًا الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ14.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 6.7 مليار جنيه، وأذون بقيمة 7.7 مليار جنيه لأجل 266 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض.