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أسعار الذهب اليوم السبت 24-3-2018 فى مصر

السبت، 24 مارس 2018 01:23 م
أسعار الذهب اليوم السبت 24-3-2018 فى مصر الذهب - صورة ارشيفية





كتب – إسلام سعيد
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استقرت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم السبت 24-3-2018 وسجل سعر عيار 21 وهو الأكثر انتشارا فى مصر 659.5 جنيها للجرام حتى صياغة التقرير، وسط اضطراب كبير فى سوق الصاغة بمصر حاليًا وشبه توقف لعمليات البيع والشراء.

 

 

وأصبحت أسعار الذهب لجميع الأعيرة كالتالى:
 

  عيار 18 : 565.25 جنيه

عيار 21 : 659.5 جنيه

عيار 24 : 753.70 جنيه

الجنيه الذهب : 5276 جنيها

الأوقية : 1347 دولارا

 

سوق الذهب
 

"اليوم السابع" يتابع التطورات الفورية لسوق الذهب مصريا وعالميا ويقدم خدمه لقراءه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر، فأسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

 

 

وأرجع تجار الذهب ارتفاع الأسعار أمس إلى شبه الحرب التجارية بين أمريكا والصين، واتخاذ الدولتين قرارات اقتصادية تتعلق بفرض رسوم جمركية على السلع، مما زود الطلب على الذهب.

 

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

 

 

 

 

 


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