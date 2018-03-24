أخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 24-3-2018..ارتفاع التبادل التجارى مع الهند







مصطفى عبد التواب

تنوعت اخبار الاقتصاد اليوم السبت 14 - 3 - 2018 ، والتى شهدت اعلان وزيرة التخطيط تخصيص 9 مليارات جنيه لمشروعات الانارة والرصف خلال خطة العام المالى القادم، علاوة على اعلان وزير التجارة والصناعة ارتفاع حجم التبادل التجارى مع الهند، وفيما يلى اهم الاخبار الاقتصادية على مدار اليوم..





هالة السعيد: 9 مليارات جنيه مخصصة لمشروعات الإنارة ورصف الطرق والتشجير

استكمالًا لسلسلة اللقاءات التى تعقدها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بشأن إعداد خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى فى عامها الأول (18/2019) -(21/2022)، وربط الخطط السنوية ومتوسطة المدى بتحديثات استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر2030، عُقدت جلسة حوار نقاشية بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وممثلى محافظات إقليم القاهرة. وخلال الورشة قالت وزيرة التخطيط إن التنمية الحقيقة يجب أن تحدث على مستوى المحافظات بشكل منفصل يراعى الميزات التنافسية، وهذا هو ما يؤكده قانون التخطيط الجديد الذى تم تقديمه لمجلس الوزراء وتم احالته للبرلمان، فلكل منطقة ميزة تنافسية عن غيرها، وموارد مختلفة عن الأخرى، مشيرة إلى أن نسب البطالة، والفقر، ومعدلات السكان، ومعدلات الشباب تختلف كذلك من محافظة لأخرى لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد فى وضع خطة التنمية.

التجارة: التبادل التجارى مع الهند ارتفع 13.5% خلال 2017 وصادرات مصر 1.2 مليار دولار





انعقدت أعمال اللجنة الفرعية للتعاون التجارى والاقتصادى بين مصر والهند وترأسها عن الجانب المصرى أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى وعن الجانب الهندى مانوج دوفيدى وكيل وزارة التجارة والصناعة الهندية لشئون التجارة، فى إطار فعاليات الدورة السابعة للجنة الوزارية المصرية الهندية المشتركة التى عقدت بالعاصمة نيودلهى برئاسة وزيرى الخارجية بالبلدين.

وحول العلاقات التجارية المشتركة بين البلدين قال أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى، إن حركة التبادل التجارى بين مصر والهند قد شهدت تطوراً ملحوظاً خلال عام 2017، حيث بلغ اجمالى التبادل التجارى بين البلدين حوالى 3.5 مليار دولار بزيادة نسبتها 13.5% مقارنة بنفس الفترة أن قيمة الصادرات المصرية للهند بلغت مليار و200 مليون دولار بزيادة بلغت نسبتها من عام 2016، لافتاً إلى 15.5% مقارنة بعام 2016 فى حين بلغت قيمة الواردات المصرية من الهند خلال عام 2017 حوالى 2.3 مليار دولار بنسبة زيادة 12.49% مقارنة بعام 2016.

البنك الأهلى: أصدرنا شهادة أمان خلال 3أسابيع لـ22 ألف عميل بـ32 مليون جنيه





قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن مصرفه أصدر شهادة "أمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، لـ22 ألف عميل، بحصيلة إجمالية تساوى 32 مليون جنيه خلال 3 أسابيع، مؤكدًا أن الإقبال على شراء الشهادة متزايد الفترة الماضية. وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن فروع مصرفه تشهد حالة من الإقبال المتزايد، والاستفسار على تفاصيل الشهادة الجديدة، متوقعًا تزايد الإقبال على شراء الشهادة خلال الأيام المقبلة، من خلال التنسيق مع الشركات ذات العمالة كثيفة العدد وجهات المجتمع المدنى، وزيادة التوعية بتفاصيل الشهادة عن طرح 420 فرعًا تمثل كامل شبكة فروع البنك الأهلى المصرى، بالإضافة إلى فروع بنوك "مصر" و"القاهرة" و"الزراعى المصرى" المشاركة أيضًا فى إصدار الشهادة.



8.5 مليار جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية منذ بداية العام

سجلت تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية صافى شراء بقيمة 8459.58 مليون جنيه منذ بداية العام الحالى، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 332.53 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وخلال تعاملات الأسبوع المنتهى، سجل الأجانب "غير العرب" صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 809.21 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 223.19 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

التنمية الصناعية: 4800 فرصة حقيقية توفرها خريطة الاستثمار فى 8 قطاعات

قال المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى يوفر عرضا بكل الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية فى مختلف محافظات مصر، المحددة اعتمادا على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة، وذلك تسهيلا على المستثمرين الصناعيين فى اتخاذ القرار، كاشفا عن ضم الخريطة 4800 فرصة استثمارية حقيقية فى 8 قطاعات صناعية موزعة بين صناعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة. وأكد "عبد الرازق"، فى كلمته بمؤتمر الاستثمار العربى الأفريقى فى ظل التنمية المستدامة، الذى تستضيفه الجامعة العربية بين 24 و28 مارس، عمق ومتانة العلاقات المصرية والعربية الأفريقية، وهو ما يتجسد فى التعاون المؤسسى المستمر فى عديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا التزام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتقديم كل أوجه الدعم والمساندة لتعزيز التعاون الصناعى بين مصر والعالمين العربى والأفريقى، لتحقيق التكامل المنشود، مؤكدا التزام الهيئة أيضا بتقديم الدعم لخدمة المستثمرين وإنشاء مشروعات جديدة من خلال إدخال إصلاحات تشريعية وإجرائية تغير فلسفة منح التراخيص، إضافة لتبنى أدوات وآليات جديدة لتسهيل مناخ الاستثمار الصناعى فى مصر.







شعبة الأسماك: تراجع أسعار الفسيخ فى شم النسيم.. والكيلو بين 40 و70 جنيها قال عبده عثمان، نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأسماك المدخنة والمملحة ستشهد تراجعا واضحا خلال موسم شم النسيم الحالى، بما يتراوح بين 10 و15% قياسا على أسعار العام الماضى، ليتراوح سعر كيلو الفسيخ فى تعاملات الجملة بين 40 و70 جنيها بحسب الحجم. وأرجع "عثمان"، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، انخفاض السعر لكثرة المعروض، مشيرا إلى أن سعر كيلو البورى فى الجملة يتراوح بين 40 و50 جنيها مقارنة بسعر العام الماضى الذى تراوح بين 50 و60 جنيها، كما تراجعت أسعار البلطى لتتراوح بين 18 و23 جنيها مقارنة بالعام الماضى الذى تراوح فيه بين 25 و35 جنيها.

بنك القاهرة: أصدرنا 9 آلاف شهادة أمان بـ12 مليون جنيه خلال 3 أسابيع