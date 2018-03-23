8 أرقام مهمة فى منتدى المياه العالمى بالبرازيل.. تعرف عليها







كتبت أسماء نصار

ناقش المنتدى العالمى للمياه الذى عقد فى البرازيل من 18 مارس ويستمر حتى 23 من الشهر نفسه، كافة القضايا والمعوقات المتعلقة بالوضع المائى فى العالم، وكيفية التغلب عليها، حيث كشفت الأرقام التى ذكرتها الدراسات أن نصف سكان العالم سيعانون فى عام 2025 من الوصول إلى المياه. وكانت أهم الأرقام التى ذكرت فى المنتدى كالتالى:

1- بحلول عام 2025 سيعيش نصف سكان العالم فى مناطق تعانى من نقص المياه.

2- أبلغ 80% من البلدان عن عدم كفاية التمويل للوفاء بالأهداف الوطنية لمياه الشرب.

3- 660 مليون شخص لا يحصلون على موارد مياه الشرب المحسنة.

4- واحد من كل 9 أشخاص لا يستطيعون الحصول على مياه الشرب المأمونة.

5- 2.4 مليار ينقصهم الوصول إلى خدمات الصرف الصحى المحسنة.

6- 840 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم لا يستطيعون الوصول إلى المياه المأمونة.

7- فى عام 2016 توفى 8% من الأطفال دون الخامسة من العمر بسبب الإسهال.

8- النساء والفتيات أكثر من غيرهن ينفقن 200 مليون ساعة جماعية فى اليوم يجمعن المياه.