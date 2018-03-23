5 مناسبات ارتدى فيها الرئيس السيسي الزى العسكرى.. تعرف عليها







كتب- هاشم الفخرانى

ظهر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، مرتديا الزى العسكرى خلال زيارته لإحدى القواعد الجوية فى سيناء، حيث تفقد القوات المشاركة فى العملية الشاملة سيناء 2018، مؤكدا أن النصر سيكون قريبا على خوارج هذا العصر.

"اليوم السابع" يرصد فى نقاط عدد المرات التى ارتدى فيها الرئيس السيسى زيه العسكرى، منذ أن تم انتخابه رئيسا للجمهورية فى يونيو 2014.

- أول مرة ارتدى فيها الرئيس زيه العسكرى فى يوليو 2015 عندما تفقد قوات حماية شمال سيناء.

- فى أغسطس من 2015 ارتدى الرئيس بدلته العسكرية أثناء افتتاح قناة السويس الجديدة.

- فى يناير 2017 أثناء احتفال القوات المسلحة فى مدينة سفاجا بالبحر الأحمر خلال افتتاح "الأسطول الجنوبى" ورفع العلم على حاملة المروحيات "جمال عبد الناصر" من طراز "ميستيرال".

- 25 فبراير الماضى ارتدى الرئيس الزى العسكرى من أجل افتتاح قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب.