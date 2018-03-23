5 معلومات لا تعرفها عن ساعة الأرض.. يشارك بها 1.8 مليار شخص حول العالم







كتبت أسماء نصار

يحتفل العالم غدًا السبت، بالمبادرة العالمية لإطفاء الأنوار لعام 2018 والمعروفة بساعة الأرض، من الساعة 8:30 مساءً إلى 9:30 مساءً، فى إطار الدعوة للمشاركة والتوحد مع شعوب العالم، لتشكيل رأى عام عالمى ضاغط فى مجال قضية المناخ، والمشاركة فى ترشيد استهلاك مصادر الطاقة للحفاظ على حق الأجيال القادمة.

"اليوم السابع" ينشر أهم 5 معلومات عن ساعة الأرض.

1- تعد أكبر حركة شعبية تسعى للمحافظة على البيئة من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

2- انطلقت من مدينة سيدنى الاسترالية فى عام 2007 عندما قام سكانها بإطفاء الأنوار فى المنازل والأماكن العامة.

3- نجحت الفكرة وشارك بها أكثر من 2 مليون شخص من سكان المدينة، ومنذ ذلك الحين تحولت ساعة الأرض إلى ظاهرة عالمية.

4- يشارك فيها ما يقرب من 1.8 مليار نسمة من أنحاء العالم.

5- انضمت مصر فى عام 2009 إلى الدول المشاركة فى المبادرة، حيث تم إطفاء أنوار عدد من المعالم الأثرية فى مصر.