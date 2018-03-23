3657 سيدة حصلن على قرض "مستورة" من بنك ناصر لإنشاء مشروعات صغيرة







كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور شريف فاروق، نائب أول رئيس بنك ناصر الاجتماعي، أن إجمالى عدد الحالات التى حصلت على قرض مستورة من البنك لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بلغ ٣٦٥٧ حالة بقيمة ٥١.٥٨٠.٠٠٠ جنيه حتى الخميس ٢٢ مارس الجارى.

أضاف الدكتور شريف فاروق، فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن هناك ٤٧ فرعا تنفذ قرض مستورة حتى الآن، وذلك منذ بداية إطلاقه فى ١٩ نوفمبر العام الماضى بإجمالى تمويل ٢٥٠ مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، بعد اعلان رئيس الجمهورية فى خطابه التاريخى فى عيد الأم ٢٠١٧ بهدف دعم المرأة المصرية بقروض لإنشاء مشروعات متناهية الصغر وبما يحقق فرص عمل لتنمية السيدة المصرية.

وأوضح أن فرع بنك ناصر بالزقازيق سلم ٤٢٢ حالة بقيمة إجمالية ٧ ملايين و٥٠ ألف جنيه ليكون بذلك الأعلى تنفيذا لقرض مستورة على مستوى جميع الفروع حتى الآن، لافتا إلى أن المشروعات تنوعت بين الإنتاج الحيوانى والمشروعات التجارية والخدمية والمنزلية.

وأشار إلى أهمية مشروع مستورة فى المساهمة فى تنمية الفئات الأكثر احتياجا خاصة فى الوجه القبلى والمناطق الفقيرة، موضحا أن ١٧ فرعا للبنك بمحافظات الصعيد والوادى الجديد قدمت مشروعات بقيمة إجمالية تجاوزت حتى الآن ١٥ مليون جنيه، منها ٤.٨٧٠.٠٠٠ جنيه قيمة مشروعات مستورة فى محافظة قنا فقط .

وأكد فاروق أنه فى إطار إهتمام الدولة بمنطقة حلايب و شلاتين وأبو رماد تم صرف ماقيمته ٢٤٠ ألف جنيه فى صورة مشروعات موجهة لإنتاج منتجات من ألبان الماعز، واستخراج صابون من قرون الماعز، وهى جميعها مشروعات تعتمد على البيئة الطبيعية وعادات هذه المناطق.

وقال نائب أول رئيس البنك إن قرض مستورة يتم تنفيذه على مستوى الجمهورية من خلال أكثر من ٤ آلاف لجنة زكاة تابعة لفروع بنك ناصر ويعول عليها البنك فى عمل الأبحاث الاجتماعية بهدف توفير فرص عمل للمرأة لتحويلها من متلقية للدعم إلى عنصر منتج وفاعل فى المجتمع، مؤكدا أن الهدف الوصول إلى كافة القرى والمراكز من خلال ٩٣ فرعا للبنك فى كافة أنحاء الجمهورية ؛ موضحا أن هناك ارتفاعا يوميا فى عدد المشروعات الموزعة من لجان الزكاة للمستفيدات حرصا على توسيع وتعظيم الاستفادة من عائد المشروعات على المرأة والأسرة.

جدير بالذكر أن قرض مستورة موجه خصيصا للمرأة الفقيرة القادرة على العمل لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتسلم كمشروعات وليس كمبالغ مالية وتتراوح قيمة القرض بين ٤ آلاف و٢٠ ألف جنيه، يسدد شهريا على مدى سنتين بدون فائدة، وبمصروفات نسبتها ٧٪؜ على سنتين (٣.٥٪؜ مصروفات فى السنة).