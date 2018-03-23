243 ألف مريض ترددوا على مستشفى بنى سويف الجامعى فى 2017







بنى سويف :هانى فتحى

أعلن الدكتور عماد البنا مدير المستشفى الجامعة ببنى سويف عن تردد 243 ألف و898 مريض على المستشفى الجامعى خلال عام 2017، مشيراً إلى أن هذة الزيادة نتيجة التطويرات التى طرأت على المستشفى والأجهزة الحديثة التى تم إضافتها إلى المستشفى و الأقسام الحديثة التى تم افتتاحها و التى لا تتوافر إلا داخل المستشفى الجامعى على مستوى محافظة بنى سويف.

واكد مدير المستشفى فى بيان له انه بلغ عدد المرضى المترددين على قسم الجراحة العامة القسم الخارجى 13713 و بالقسم الداخلى للجراحة بلغ 1079، أما قسم جراحة المخ والأعصاب القسم الخارجى4020 وبالقسم الداخلى 108 ، وقسم المسالك البولية القسم الخارجى 7484 وعدد المرضى بالقسم الداخلى 888 .

وأضاف مدير المستشفى أن عدد المرضى المترددين على قسم العظام القسم الخارجى 10571 والقسم الداخلى 272 وفى قسم طب وجراحة العيون القسم الخارجى 18979 وعدد مرضى القسم الداخلى 749، وقسم الأنف والإذن القسم الخارجى 15012 وعدد مرضى القسم الداخلى 817.

وأضاف مدير المستشفى أن عدد المرضى فى قسم قسطرة القلب القسم الخارجى 4268 وعدد مرضى القسم الداخلى 1419قسم جراحة القلب والصدر القسم الحارجى 1153 القسم الداخلى 75، اما قسم جراحة التجميل فبلغ اعداد المرضى بالقسم الخارجى 2315 القسم الداخلى 271

قسم النسا والتوليد القسم الخارجى 9636 القسم الداخلى283، قسم الأطفال القسم الخارجى 22500 القسم الداخلى 545.

وتابع مدير المستشفى استقبل قسم الرعاية الحرجة القسم الداخلى 516 مريض وقسم الباطنة العامة القسم الخارجى 17589 القسم الخارجى 1320 قسم الأمراض الصدرية القسم الخارجى 3474 القسم الداخلى 387، قسم العصبية القسم الخارجى 6811 القسم الداخلى 557، قسم الأمراض المتوطنة 2797 القسم الداخلى 1022،قسم الأورام القسم الخارجى 2440 القسم الداخلى 12054، أما قسم المبتسرين استقبل القسم الداخلى 34، قسم النفسية القسم الخارجى 5499، قسم الروماتيزم القسم الخارجى8486 .