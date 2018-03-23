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الجمعة، 23 مارس 2018 11:30 ص
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2 مليون جنيه خدمات لأكثر 3 أحياء مشاركة فى الانتخابات بالوادى الجديد

الجمعة، 23 مارس 2018 11:32 ص
2 مليون جنيه خدمات لأكثر 3 أحياء مشاركة فى الانتخابات بالوادى الجديد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد





الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،أنه سيتم تقديم حوافز للأحياء التي تحقق اعلى نسب تصويت، تتمثل في صورة خدمات عامة، حسب متطلبات كل حي، بحيث يتم تقسيم الاحياء وفق نسب واعداد المقيدين به من لهم حق الانتخاب.
 
وقال الزملوط،فى بيان له،أنه سيتم تخصيص مليون جنيه للحى الأعلى فى نسب التصويت وفق اعداد المقيدين بلجان الاقتراع به.
 
كما سيتم تخصيص 750 ألف جنيه للحى الحاصل على المركز الثانى من حيث نسب واعداد الناخبين به،ومبلغ 250 ألف جنيه للحى الحاصل على المركز الثالث بشرط حصول الحى على أكثر من 75% من عدد الأصوات به.
 
 
 

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