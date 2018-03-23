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11.1 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسات الأسبوع المنتهى

الجمعة، 23 مارس 2018 09:46 م
11.1 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسات الأسبوع المنتهى البورصة المصرية - أرشيفية





كتب هانى الحوتى
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تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية، إلى 11.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 2356 مليون ورقة منفذة على 183 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 13.4 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1935 مليون ورقة منفذة على 190 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

 

أما بورصة النيل، بلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 6 ملايبن جنيه، وبلغت كمية التداول 5.6 مليون ورقة منفذة على 1044 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 88.98% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 11.02%، جاء ذلك وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

 

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة، بين 7139 مليون جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 2018 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 100 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 1616 مليون جنيه بحجم تداول 291 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 65 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 8756 مليون جنيه بحجم تداول 2308 ورقة مالية منفذة من خلال 166 ألف عملية.

 


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