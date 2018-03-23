10 معلومات عن مراجعات الثانوية العامة المجانية فى الجيزة

كتب سيد الخلفاوى

يقدم "اليوم السابع"، أهم المعلومات لطلبة الثانوية العامة بالجيزة، حول المراجعات النهائية المجانية التى تنظمها محافظة الجيزة تحت عنوان "عايزين نتعلم" بالتعاون مع مؤسسة "حفيظة النواوى"، وكيفية الشتراك فيها، فى 10 معلومات كالتالى:

1- المبادرة ستقدم مراجعات نهائية مجاناً فى جميع المواد الدراسية لطلاب أدبى وعلمى.

2- ستبدأ المراجعات أول أبريل المقبل وتستمر حتى نهاية الشهر.

3- الهدف من المبادرة مساعدة الأسرة المصرية وتخفيف العبء عليها خاصة محدودى الدخل وتقديم المساعدة للطلاب.

4- توزيع ملازم للطلاب مجانا فى كل المواد.

5- سيتم استخدام الوسائل العلمية ووسائل العرض فى المراجعات.

6- تم تحديد مقرين لتقديم المراجعات أحدهما بمسرح مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة والآخر بدار مناسبات بمدينة البدرشين.

7- يمكن التسجيل المجانى فى إدارة خدمة المواطنين بمحافظة الجيزة.

8- الحجز مستمر حتى 25 مارس الجارى للحصول على تصريح لدخول دروس التقوية.

9- سيتم تقديم جوائز مالية لـ5 طلاب أوائل.

10- سيتم توزيع وجبة خفيفة وزجاجة مياه على كل طالب مجانا خلال المراجعات.