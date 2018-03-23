10 معلومات تلخص ضوابط "لجنة التغذية المدرسية" لضمان سلامة الوجبة

كتب محمود طه حسين

أعلنت لجنة التغذية المدرسية اتخاذ عدة ضوابط وإجراءات حاسمة لضمان سلامة الوجبة المدرسية تختلف عن السنوات السابقة تتعلق بعضها بآلية التوريد والبعض الأخر بشكل المنتج، "اليوم السابع" يقدم فى 10 معلومات أبرز هذه الإجراءات.

1ـ نقل إجراءات مناقصة توريد الوجبات المدرسية من ديوان المديريات التعليمية لتصبح الوزارة نفسها هى المنوط بها تنفيذ اجراءات المناقصة.

2ـ وضعت الوزارة عقد موحد لجميع الشركات لضمان التزام الجميع بالشروط التى حددها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتوريد التغذية المدرسية

3ـ عدم تخزين الوجبة المدرسية وهذا الإجراء لأول مرة يتم وضعه فى كراسة الشروط.

4ـ قيام هيئة سلامة الغذاء لأول مرة بفحص جميع المصانع والشركات الموردة للوجبة المدرسية.

5ـ منع التعاقد من الباطن حيث اشترطت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على موردى التغذية المدرسية عدم التعاقد من الباطن مع أى مورد غير الموقع على عقد الاتفاق.

6ـ عقد ورش عمل لتدريب المسئولين وأخصائى التغذية على كيفية تخزين الوجبة

7ـ توريد الوجبة إلى الطلاب بشكل يومى دون تخزينها.

8ـ التأكيد من قبل لجنة التغذية المدرسية بضرورة سحب عينات من المنتج قبل وأثناء تصنيعه لتحليلة داخل المعامل للتأكد من سلامته.

9ـ مدة الصلاحية لمنتج الفطيرة المدرسية هى 3 أيام فقط و6 شهور بالنسبة للبسكويت السادة.

10ـ إلغاء الوجبة الجافة المتمثلة فى عيش الفينو والحلاوة والجبنة بعد إدعاء حالات تسمم العام المقبل.