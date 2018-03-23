0.39 % ارتفاعا بالمؤشر الرئيسى للبورصة خلال جلسات الأسبوع المنتهى

0.39 % ارتفاعا بالمؤشر الرئيسى للبورصة خلال جلسات الأسبوع المنتهىالجمعة، 23 مارس 2018 08:15 م
البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى "إيجى إكس 30"، بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 17065 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 878 نقطة.
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 0.89% مغلقاً عند مستوى 2252 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 20" ارتفاعاً بنحو 2.05% مغلقًا عند مستوى 17128 نقطة.
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