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يبيع الـ1000 بـ 400 جنيه.. سقوط سائق يروج عملات مزيفة بالجيزة

الجمعة، 23 مارس 2018 02:05 م
يبيع الـ1000 بـ 400 جنيه.. سقوط سائق يروج عملات مزيفة بالجيزة نقود مزيفة - أرشيفية





كتب بهجت أبو ضيف
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تمكن ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، من ضبط سائق لاتهامه بترويج العملات الورقية المقلدة، وضبط بحوزته مبلغ 25 ألف جنيه مزيفة، وبمواجهته اعترف بترويج مبلغ 1000 جنيه مقلد، مقابل حصوله على 400 جنيه صحيح.

 

توصلت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، إلى تورط "م.ر" سائق فى ترويج العملات الورقية المزيفة بالأسواق والمحلات والمقاهى.

 

وبإعداد كمين له تم ضبطه بمسكنه بكرداسة، وعثر بحوزته على مبلغ 25 ألف جنيه مقلدة، وبمواجهته اعترف بحصوله على المضبوطات من شخص يدعى "هراس" مقيم بكرداسة، وأنه يتولى ترويج النقود مقابل حصوله على نسبة مالية، حيث يحصل على 400 جنيه سليمة، مقابل ترويج 1000 جنيه مزيفة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الغدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.


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