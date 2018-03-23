وول ستريت جورنال: حليف أردوغان يشترى وسائل إعلام محايدة قبل الانتخابات







كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن أحد رجال الأعمال البارزين فى مجال الصناعة والمقرب من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يجرى محادثات لشراء مجموعة من الصحف والقنوات التلفزيوينة فى تركيا، وهى صفقة تخاطر بمزيد من عرقلة أصوات المعارضة قبيل الانتخابات المقررة العام المقبل.

وتشمل الصفقة صحيفة "حريت" اليومية التى طالما كانت معقلا للعلمانيين فى تركيا المعارضين لبرنامج أردوغان المتأصل فى الإسلام المحافظ، وأيضا قناة "سى إن إن تورك"، وهى مشروع مشترك مع شركة تايم وارنر فى نيويورك .

وقالت شركة دوجان سيركيتلر القابضة التى تمتلك الأصول أمس، الخميس، إنه يجرى محادثات لبيع وسائل الإعلام مقابل نحو مليار دولار لشركة ديميريرين القابضة، وهى تكتل يعمل فى مجالات النفط والسياحة، ويمتلكها أردوغان ديميروروين، حليف الرئيس التركى.

وقال ويليام جاكسون، الخبير الاقتصادى فى شركة كابيتال إيكونوميكس الاستشارية فى لندن، إن الأصول الإعلامية لدوجان كانت تميل لاتخاذ موقف سياسى محايد، والخوف الآن أنها ستصبح أكثر موالاة للحكومة. بينما يقول إرول أوديروجلو، ممثل منظمة مراسلون بلاد حدود فى تركيا، إنه لو تم المضى قدما فى الصفقة، فإن الحكومة سيكون لها سيطرة كاملة على الإعلام.

وتأتى الصفقة المقترحة مع مواصلة حكومة تركيا قمعها للإعلام والصحفيين والمجتمع المدنى فى أعقاب تحركات الجيش فى منتصف عام 2016، حيث تم اعتقال عشرات الآلاف من الأشخاص وإغلاق مئات من وسائل الإعلام. ووفقا للجنة حماية الصحفيين الدولية، هناك 73 صحفيا خلف القضبان فى تركيا.