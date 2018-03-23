"وول ستريت" تزيد من خسائرها وسط احتمالية اندلاع حرب تجارية عالمية

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تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال جلسة التعاملات الإلكترونية قبيل قرع جرس جلسة اليوم الجمعة ، فى ظل تعرض "وول ستريت" لضغوط تراجعية جديدة متأثرة باحتمالية اندلاع حرب تجارية عالمية ،حيث أعلنت الصين عن أول إجراء رسمى ضد التعريفات الجمركية الأمريكية المفروضة على واردات صينية بقيمة 60 مليار دولار سنويا.

ويسعى المستثمرون للحصول على ملاذ آمن فى الذهب والين اليابانى ، الذى تداول إلى أعلى مستوياته منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى عام 2016 ، بعد جلسة من أسوأ الجلسات التى شهدتها "وول ستريت" فى غضون أسابيع.

وتكبدت الأسواق الآسيوية خسائر فادحة خلال جلسة تعاملاتها التى انتهت فى صباح اليوم، واستهلال الأسهم الأوروبية تعاملاتها على انخفاض حاد.

وهبطت العقود الآجلة لمؤشر "داو جونز" الصناعى 198 نقطة، بما يوازى 0.83%، لتتداول عند مستوى 23765 نقطة، وخسرت العقود الآجلة لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" 16.75 نقطة، بما يوازى 0.63%، لتتداول عند مستوى 2626.50 نقطة، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر "ناسداك" 71.75 نقطة، بما يوازى 1.07%، لتتداول عند مستوى 6.619.75 نقطة.

كما شهدت المؤشرات الرئيسية بالبورصة الأمريكية أكبر انخفاض لها فى يوم واحد أمس الخميس وذلك منذ 8 فبراير الماضى، حيث انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعى 724 نقطة، وهو الآن أقل بنسبة 10% من أعلى مستوى له على الإطلاق الذى سجله فى وقت سابق من هذا العام.

وعلى مدار الأسبوع ، انخفض كل من مؤشرى "داو جونز" الصناعى "وستاندرد آند بورز 500" بمقدار 4% تقريبا ، فيما يواجه مؤشر ناسداك خسائر بنسبة 4.2%، حيث يتجه هذا الأسبوع ليسجل أسوأ أداء أسبوعى لهذه المؤشرات منذ الأسبوع المنتهى فى 9 فبراير الماضى.

وكانت السلطات الصينية قد أعلنت فى وقت سابق من اليوم الجمعة أنها تدرس رفع التعريفات الجمركية على المنتجات الأمريكية المستوردة التى تبلغ قيمتها حوالى ثلاثة مليارات دولار أمريكى ، لتوازن الخسائر الناجمة عن التعريفة الأمريكية على واردات الصلب والألمنيوم من الصين.