ولى العهد السعودى يلتقى بشخصيات بارزة فى وول ستريت الأسبوع القادم

ولى العهد السعودى يلتقى بشخصيات بارزة فى وول ستريت الأسبوع القادمالجمعة، 23 مارس 2018 05:02 ص
ولى العهد السعودى يلتقى ترامب- أرشيفية
(رويترز)
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يلتقى صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، الأسبوع القادم، مع شخصيات بارزة من وول ستريت وكبرى المؤسسات الأمريكية خلال أول زياراته للولايات المتحدة منذ أصبح وليا لعهد السعودية العام الماضي.
ومن المقرر أن يتوقف الأمير محمد فى بوسطن وهيوستن ولوس انجليس وسان فرانسيسكو وسياتل بهدف تعزيز الاستثمارات. والتقى يوم الثلاثاء بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى المكتب البيضاوى، حيث تهدف الزيارة لتشجيع الغرب على الاستثمار فى السعودية.
ونال الأمير محمد استحسان الغرب لسعيه من أجل الحد من اعتماد البلاد على النفط ولعمله على معالجة الفساد وإحداث تحول فى المملكة.
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