ولى العهد السعودى يبحث مع مسئولين أمريكيين سبل تعزيز التعاون التجارى

ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز







أ ش أ

التقى صاحب السمو الملكى ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، خلال زيارته الحالية إلى واشنطن، وزير التجارة الأمريكى ويلبر روس، ونائب وزير الخارجية جون سوليفان، والرئيس التنفيذى لغرفة التجارة الأمريكية توم دونوهيو.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه تم خلال اللقاءات، بحث أهمية تطوير الشراكة السعودية الأمريكية، وزيادة حجم التبادل التجارى، وتطوير شراكات جديدة تسهم فى مزيد من نمو اقتصاديات البلدين.