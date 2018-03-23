ولى العهد السعودى: قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل خطوة مؤلمة

ولى العهد السعودى: قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل خطوة مؤلمةالجمعة، 23 مارس 2018 11:10 م
صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى
كتب أحمد عبد الرحمن
إضافة تعليق
قال صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، إن هدف زيارته لأمريكا جذب المستثمرين للسعودية، مشيراً إلى أن قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل خطوة مؤلمة.
وأضاف ولى العهد، فى تصريحاته لصحيفة "واشنطن بوست"، أن الإسلام معتدل وسهل وهناك من يحاول اختطافه، مضيفاً أنه إذا تم حل مشاكل الشرق الأوسط ستصبح المنطقة أوروبا جديدة.
وأشار إلى أن السعودية تمتلك 5% من احتياطيات اليورانيوم فى العالم، وتابع: "عدم استخدام اليورانيوم الخاص بنا يشبه الاستغناء عن النفط".
وأكد محمد بن سلمان: " لم نوفر أى فرصة لتحسين الوضع الإنسانى فى اليمن"، مستطرداً:"علاقتى مع كوشنير ضمن الاتصالات الرسمية بين حكومتى البلدين، ولا نستخدم كوشنير للترويج للسعودية فى واشنطن".
إضافة تعليق
4 نجوم يرفعون شعار "الحلو مايكملش" فى الكرة المصرية .. نيران السياسة تنال من شعبية أبو تريكة .. التلاعب بالقطبين "أزمة" عبد الله السعيد.. قرار الهروب "غلطة" الحضرى .. التصرفات المجنونة "مشكلة" إبراهيم سعيد
كيف تحصل مصر على حق ضحايا العنف فى الخارج؟.. خبراء الأمن يطالبون باستحداث وحدة قانونية بجميع الدول لتقديم الدعم القانونى.. ومطالب بتسليط الضوء إعلاميا على الجرائم.. و7 ضحايا راحوا بعد الاعتداء عليهم آخرهم مريم
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة