ولى العهد السعودى: قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل خطوة مؤلمة







كتب أحمد عبد الرحمن

قال صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، إن هدف زيارته لأمريكا جذب المستثمرين للسعودية، مشيراً إلى أن قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل خطوة مؤلمة.

وأضاف ولى العهد، فى تصريحاته لصحيفة "واشنطن بوست"، أن الإسلام معتدل وسهل وهناك من يحاول اختطافه، مضيفاً أنه إذا تم حل مشاكل الشرق الأوسط ستصبح المنطقة أوروبا جديدة.

وأشار إلى أن السعودية تمتلك 5% من احتياطيات اليورانيوم فى العالم، وتابع: "عدم استخدام اليورانيوم الخاص بنا يشبه الاستغناء عن النفط".

وأكد محمد بن سلمان: " لم نوفر أى فرصة لتحسين الوضع الإنسانى فى اليمن"، مستطرداً:"علاقتى مع كوشنير ضمن الاتصالات الرسمية بين حكومتى البلدين، ولا نستخدم كوشنير للترويج للسعودية فى واشنطن".