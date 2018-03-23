وكيل تعليم القليوبية يكرم الفائزين بمسابقة لمحات مصرية

وكيل تعليم القليوبية يكرم الفائزين بمسابقة لمحات مصريةالجمعة، 23 مارس 2018 02:09 م
جانب من التكريم
القليوبية-نيفين طه
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كرم طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية الفائزين بمسابقة لمحات مصرية والتى نظمها توجيه عام التربية الفنية برئاسة مرفت شاهين موجه عام المادة خلال الاحتفالية تم تنظيمها بقاعة الإجتماعات بالمديرية بحضورموجه عام المادة والموجهون الأوائل بالإدارات التعليمية والمعلمين والطلاب الفائزين بالمسابقة .
حيث كرم عجلان 50 طالبا ومعلما وموجها ومنحهم شهادات تقدير وشهادات استثماروجوائز مالية .
كما كرم توجييه عام المادة على مجهوداته فى أعمال التجميل والتطوير بالديوان ومنها انشاء معرض مفتوح بمختلف أدوار المبنى ومسجد المديرية والأسوار الخارجية لها .
وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على أهمية الاهتمام بالموهوبين ودعمهم باعتبارهم نواة للنهوض بالوطن والإرتقاء به.
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