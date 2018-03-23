وكيل أوقاف الإسكندرية:المشاركة الإيجابية فى الانتخابات ترسخ مبدأ الديمقراطية







الإسكندرية - أ ش أ

أكد وكيل أوقاف الإسكندرية الشيخ محمد العجمي، إن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة تساهم في ترسيخ مبدأ الديمقراطية، ونقل صورة إيجابية للعالم كله تؤكد استقرار الأوضاع في مصر مما يساهم في جذب المستثمرين للسوق المصري.

وقال " العجمي " في تصريح اليوم، إن التنمية المستدامة لن تتحقق إلا بتكاتف كل فئات المجتمع، وان يقوم كل فرد بدوره من خلال العمل الجاد والولاء والانتماء للوطن ، وذلك بالمشاركة الإيجابية ومن أهمها المشاركة السياسية وخاصة في الانتخابات الرئاسية القادمة ، وان الدستور كفل لكل فرد حرية التعبير عن رأيه ، ولهذا فان صوت كل فرد أمانة وشهادة من اجل وطنه ، وان الانتخابات الرئاسية عقد اجتماعي بين الناخب ورئيس الجمهورية الذي يتم تفويضه لادارة البلاد وحمايتها من الأخطار .

وأشار إلي أن مصر تمر بمرحلة دقيقة، حيث تخوض بمفردها حربا ضد الارهاب في سيناء ، وان الارهاب لا دين له وتلفظه كل الاديان السماوية وهو يهدف إلي تعجيز الدولة المصرية وعرقلة مسيرتها نحو التنمية، خاصة بعد تحقيق تقدم كبير في التنمية وإنجاز عدد من المشروعات القومية الكبري مثل مشروع قناة السويس الجديدة، وبناء شبكة الطرق ومحطات الطاقة ومشروع الاستزراع السمكي ، وايضا البدء في استصلاح مليون ونصف المليون فدان ومشروع الضبعة للطاقة النووية .

ودعا العجمي، إلي أن يكون الإنسان ايجابيا في حياته ليحقق التوفيق والنجاح ويشارك في تحقيق التنمية للوطن .