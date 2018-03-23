وكيلة تعليم كفر الشيخ: أطالب عظيمات مصر بالحشد ومصاحبة الأسر لدعم الرئيس







كفر الشيخ – محمد سليمان

طالبت هناء شهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، المعلمات بالحشد لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، ومصاحبة المعلمات لأزواجهن وأنجالهن للإدلاء بأصواتهم،مؤكدة أن السيدة المصرية الوطنية لن تخرج من بيتها للإدلاء بصوتها إلا برفقه عزوتها من قريباتها وأنجالها وزوجها ، ولابد أن يكون خروجهم فى اليوم الأول ، وفى حالة تكاسل الزوج أو الإنجال طلبت منهن إرغامهم بالخروج بأسلوبها اللين الحنون، لأداء الواجب الوطنى.

جاء ذلك خلال مؤتمر "انزل وشارك" الذى نظمته الموظفات بإدارتى سيدى غازيب التعليمية ، وبلطيم التعليمية بحضور هناء شهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم، وعبدالخالق قلبه مدى عام إدارة سيدى غازى التعليمية ، وحاتم شوشان، مدير أمن مديرية التربية والتعليم.

وأضافت شهاب، أن الرئيس عبدالفتاح السيس اهتم بالمرأة وعقد لها مؤتمراً خاصاً، وبدأت المرأة تنال حقها، وشاركت السيدة للرجل فى تقلد المناصب القيادية والوزارية مابين وزيارات ومحافظة ،مشيرة إلى أن الرجال يراهنون على عظيمات مصر ، لأنهن لا يمثلن نصف المجتمع ، ولن نجد استقرار إلا بدعم المرأة ، مؤكدة أن إنجازات الرئيس السيسى فى كافة المجالات من الطرق والكهرباء والغاز ومزرعة بركة غليون والمستشفيات التى تم إقامتها وأفتتحها الرئيس لعلاج غير القادرين من أبناء الشعب المصرى، والقضاء على خطورة فيروس سى والقضاء على قائمة الانتظار لعلاج المرضى بهذا المرض الخطير وغيرها من الإنجازات العظيمة التى نفذها الرئيس السيسى خلال فترة ولايته الأولى تتحدث عن نفسها وهى خير شاهد عن حب الرئيس لتراب هذا الوطن، مؤكدة أن العالم كله سيرى ما ستفعله عظيمات مصر فى الانتخابات الرئاسية المقبلة من حشد وتأييد.

وقال عبدالخالق قلبه مدى عام إدارة سيدى غازى التعليمية ، يجب على كل الشعب المصرى الوقوف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مؤكداً أنه يثق فى رجال التعليم أنهم سيخرجون بالآلاف للإدلاء بأصواتهم لصالح الرئيس ، وسيضرب أهالى كفر الشيخ المثل فى الاحتشاد أمام اللجان ، وسنكون على قلب رجل واحد خلف الرئيس السيسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية ردا على الدول التى تحارب مصر، فقد حب الله مصر برجال أوفياء يحموها، والوقوف في وجه تلك الدول لن يكون إلا بالحشد والمشاركة .