وفد من "البحوث الإسلامية" يشارك فى ندوة مستشفى "57357" عن المرأة

كتب لؤى على

شارك وفد من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف مساء اليوم فى الندوة التى أقامها مستشفى سرطان الأطفال 57357 تحت عنوان: "قضايا المرأة.. إنجازات وتحديات"، حيث ضم الوفد د. سعيد عامر الأمين المساعد للدعوة والإعلام الدينى بالإضافة إلى 20 واعظًا.

عُقدت الندوة بمشاركة ممثلين عن مؤسسات مختلفة ضمت الكنيسة ودار الإفتاء وممثلة عن "أمهات الشهداء".

وأكد وفد مجمع البحوث الإسلامية فى الكلمة التى تم توجيهها خلال اللقاء على مظاهر تكريم الإسلام للمرأة لدورها الفعّال الذى تقوم به سواء على مستوى الأسرة أم على مستوى المجتمع ومشاركتها البنّاءة فى التنمية والتوعية بالتحديات التى يواجهها الوطن وضرورة التصدى لها.

كما أشار الوفد إلى الحملات التوعوية التى يقوم بها مجمع البحوث الإسلامية فى هذا الشأن فى مختلف المحافظات من خلال اللقاءات التى يتم عقدها فى قصور الثقافة أو الشركات أو الجهات التعليمية أو النوادى، التى تتضمن بعض القضايا المتعلقة بالمرأة وأهمية الدور الذى تقوم به فى تربية أبنائها وتنشئتهم على القيم الأخلاقية السليمة وحب الوطن وإقرار العيش المشترك بين فئات وشرائح المجتمع المختلفة.