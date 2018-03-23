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وفاة راكبة سودانية على طائرة الخرطوم قبل هبوطها بمطار القاهرة

الجمعة، 23 مارس 2018 08:22 ص
وفاة راكبة سودانية على طائرة الخرطوم قبل هبوطها بمطار القاهرة مطار القاهرة الدولى - ارشيفية





كتبت رحاب نبيل
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شهدت طائرة شركة "تاركو" القادمة من الخرطوم، صباح اليوم الجمعة، وفاة راكبة سودانية الجنسية، إثر تعرضها لوعكة صحية، أثناء تحليق الطائرة فى الهواء، فى طريقها إلى مطار القاهرة الدولى، تم إنزال الجثمان ونقله إلى إحدى المستشفيات القريبة من المطار.
 
تلقى برج المراقبة بمطار القاهرة الدولى، إشارة من قائد طائرة "تاركو" السودانية، رحلة 112 القادمة من الخرطوم ، يطلب تجهيز سيارة إسعاف لنقل جثمان الراكبة انعام .ع.ح "46 عاما" سودانية الجنسية إلى أحد المستشفيات القريبة، بعد أن لفظت أنفاسها الأخيرة خلال تحليق الطائرة فى الهواء فى طريقها إلى القاهرة .
 
تم تجهيز سيارة إسعاف بأرض المهبط علي موقع 32 ، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، ومحمود غنيم مشرف الإسعاف، لنقل الراكبة إلى مستشفي هليوبوليس، وإبلاغ السفارة وأسرتها.
 
 
 

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