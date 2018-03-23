وفاة راكبة سودانية على طائرة الخرطوم قبل هبوطها بمطار القاهرة

وفاة راكبة سودانية على طائرة الخرطوم قبل هبوطها بمطار القاهرةالجمعة، 23 مارس 2018 08:22 ص
مطار القاهرة الدولى - ارشيفية
كتبت رحاب نبيل
إضافة تعليق
شهدت طائرة شركة "تاركو" القادمة من الخرطوم، صباح اليوم الجمعة، وفاة راكبة سودانية الجنسية، إثر تعرضها لوعكة صحية، أثناء تحليق الطائرة فى الهواء، فى طريقها إلى مطار القاهرة الدولى، تم إنزال الجثمان ونقله إلى إحدى المستشفيات القريبة من المطار.
تلقى برج المراقبة بمطار القاهرة الدولى، إشارة من قائد طائرة "تاركو" السودانية، رحلة 112 القادمة من الخرطوم ، يطلب تجهيز سيارة إسعاف لنقل جثمان الراكبة انعام .ع.ح "46 عاما" سودانية الجنسية إلى أحد المستشفيات القريبة، بعد أن لفظت أنفاسها الأخيرة خلال تحليق الطائرة فى الهواء فى طريقها إلى القاهرة .
تم تجهيز سيارة إسعاف بأرض المهبط علي موقع 32 ، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، ومحمود غنيم مشرف الإسعاف، لنقل الراكبة إلى مستشفي هليوبوليس، وإبلاغ السفارة وأسرتها.
إضافة تعليق
قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"
قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة