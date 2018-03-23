وفاء فى دعوى خلع بالمنوفية: زوجى بخيل وحياته كلها مقضيها على القهوة







المنوفية _ محمد فتحي

وقفت "وفاء . ب" والبالغة من العمر 35 عاما والمقيمة بإحدى مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية أمام محكمة الاسرة بشبين الكوم، وإقامت دعوى خلع ضد زوجها "م .ع" البالغ من العمر 40 عاما بسبب بخله وعدم صرفه على البيت.

وأضافت الزوجة خلال الدعوى أنه كان دائم الإساءة بالقول والفعل وطردها أكثر من مرة من منزل الزوجية، وتابعت إنهما متزوجان منذ 15 عاما وأنه كان يعمل قهوجى، ولدينا 5 أبناء وجميعهم فى مراحل تعليمية مختلفة.

وأكدت الزوجة خلال الدعوى أنها طلبت منه الطلاق أكثر من مرة ولكنه رفض ذلك وفى سبيل هذا تنازلت عن جميع حقوقها الشرعية. وأضافت قائلة "سبب طلبى منه الطلاق أكثر من مرة إنه بخيل وبميصرفش على البيت وكل حياته مقضيها فى القهوة، علشان شرب المواد المخدرة وبس".