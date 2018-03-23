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الجمعة، 23 مارس 2018 11:34 ص
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وصول وسفر 2132 راكب بموانئ البحر الأحمر وتداول 632 شاحنة

الجمعة، 23 مارس 2018 11:23 ص
وصول وسفر 2132 راكب بموانئ البحر الأحمر وتداول 632 شاحنة موانئ -أرشيفية





البحر الأحمر - عماد عرفة
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قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر،إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين عمان والحرية2 وعلى متنهم 111 راكب و62 شاحنة بضائع و2 شاحنة عفش ركاب و6 سيارة.

كما تغادر ثلاث سفن وهى مسرة ، النوى اكسبريس ، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 321 راكب و161 شاحنة بضائع و17 سيارة.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهى مسرة ، النوى اكسبريس ، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 362 راكب و124 شاحنة بضائع و8 شاحنة عفش ركاب و11 سيارة ، كما تغادر السفينتين عمان والحرية2 وعلى متنهم 147 راكب و117 شاحنة بضائع و4 سيارة.

على جانب آخر،يشهد ميناء الغردقة استقبال العبارة القاهرة وعلى متنها 279 راكب و28 سيارة ، فيما شهد الميناء بالأمس مغادرة العبارة القاهرة وعلى متنها 127 راكب و6 سيارة.

وفى نفس السياق،يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 785 راكب وتداول 158 شاحنة ، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 230 راكب و7 براد و5 تريلا و1 سيارة،كما تغادر السفينتين أيلة وبريدج وعلى متنهم 126 راكب و34 براد و8 تريلا.  

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهى آيلة وسينا وبريدج وعلى متنهم 264 راكب و11 براد و28 تريلا و35 سيارة تصدير،فيما غادرت ثلاث سفن وهى برنسيسة وسينا وبريدج وعلى متنهم 165راكب و50 براد و15 تريلا.

 
 

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