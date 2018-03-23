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وصول حافلات تقل مقاتلين ومدنيين بعد إجلاؤهم من الغوطة الشرقية إلى إدلب

الجمعة، 23 مارس 2018 10:49 ص
وصول حافلات تقل مقاتلين ومدنيين بعد إجلاؤهم من الغوطة الشرقية إلى إدلب أهالى الغوطة الشرقية





بيروت (أ ف ب)
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وصلت الحافلات التى تقلّ مقاتلين ومدنيين تم إجلاؤهم الخميس، من حرستا فى الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، إلى محافظة إدلب فى شمال غرب سوريا الخاضعة لسيطرة مقاتلى المعارضة، بحسب المرصد السورى لحقوق الانسان.

وفى أول عملية إجلاء من الغوطة الشرقية، خرج الثلاثاء 1580 شخصاً بينهم أكثر من 400 مقاتل من حركة أحرار الشام. وكان مراسل لوكالة فرانس برس شاهد فى منطقة قلعة المضيق التى تشكل نقطة عبور بين مناطق سيطرة قوات النظام ومناطق سيطرة الفصائل المعارضة، حافلات تقلّ مقاتلين ومدنيين توقفت فى المنطقة.

 


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