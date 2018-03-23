وزير خارجية اليونان يصل إلى مقدونيا لحل الخلاف بشأن الاسم







(أ ش أ)

وصل نيكوس كوتزياس وزير خارجية اليونان اليوم إلى سكوبى فى زيارة لمقدونيا لحل الخلاف القائم بين البلدين بشأن اسم مقدونيا.

وذكرت شبكة (ايه بى سى نيوز) الأمريكية أن وزير الخارجية اليونانى سوف يتلقى الجمعة مع نظيره المقدونى نيقولا ديمتروف لبحث الاسم الجديد لمقدونيا ، حيث تبادلت الدولتان مقترحات بشأن الاسم الجديد والذى تردد أنه سوف يكون "جورنا مقدونيا" أى "مقدونيا العليا".

وكان زوران زئيف رئيس وزراء مقدونيا قد أعلن استعداده لقبول تعديلات ذات طابع جغرافى فى الاسم مثل "مقدونيا العليا" أو "مقدونيا السفلى" بوصفه حلا وسطا ، ولكنه أكد على ضرورة أن ينطوى الاسم الجديد على احترام لكرامة الشعب المقدوني.

تجدر الإشارة الى أن مقدونيا قامت مؤخرا ، فى اطار حسن النوايا ، بتغيير إسم "مطار الإسكندر الأكبر الدولي" إ&لى "مطار سكوبى الدولي" بغرض حل النزاع الطويل بين الدولتين بشأن كلمة مقدونيا والتى ترى اليونان أنها تنطوى على أطماع إقليمية فى منطقة تحمل ذات الاسم داخل اليونان.