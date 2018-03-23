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الجمعة، 23 مارس 2018 07:28 ص
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وزير الطاقة السعودى يتوقع تمديد قيود الإنتاج خلال 2019

الجمعة، 23 مارس 2018 07:06 ص
وزير الطاقة السعودى يتوقع تمديد قيود الإنتاج خلال 2019 وزير الطاقة السعودى خالد الفالح





(رويترز)
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قال وزير الطاقة السعودى خالد الفالح، إن الأمر يتطلب من الدول الأعضاء فى أوبك مواصلة التنسيق مع روسيا والدول المنتجة من خارج المنظمة فيما يتعلق بالحد من المعروض فى عام 2019 لتقليل مخزونات النفط العالمية للمستويات المطلوبة.

كانت أوبك قد أبرمت اتفاقا مع دول منتجة غير أعضاء فيها فى يناير 2017 بهدف تقليل 1.8 مليون برميل يوميا من الأسواق العالمية وإنهاء الوفرة الشديدة فى المعروض.

وساعد الخفض فى رفع أسعار النفط لمستوياتها الحالية التى تدور حول 65 دولارا للبرميل. ومن المقرر أن يعقد المنتجون اجتماعا فى فيينا فى يونيو حزيران لبحث المزيد من التعاون.

وقال الفالح فى مقابلة أجرتها رويترز فى واشنطن أمس الخميس "نعلم على وجه اليقين أنه ما زال أمامنا فترة قبل أن نقلل المخزونات للمستوى الذى نراه طبيعيا، وسنستعرض هذا بحلول منتصف العام عندما نجتمع فى فيينا".

وتابع قائلا "نأمل بحلول نهاية العام أن نحدد الآلية التى سنعمل بها فى 2019". وأضاف أن هناك اتفاقا عاما بين المنتجين على أن المزيد من التنسيق "لا يعنى بالضرورة الحفاظ على نفس مستوى الخفض.

 


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