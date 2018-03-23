وزير الصناعة يبحث مع مدير " اليونيدو "مشروعات المنظمة فى مصر







كتب إسلام سعيد

عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة فى العاصمة الرواندية كيجالى جلسة مباحثات مع لى يونج المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية( اليونيدو ) تناولت استعراض رؤية مصر لتنمية وتطوير القطاعات الصناعية ومشروعات وبرامج المنظمة الحالية والمستقبلية فى مصر، حضر اللقاء السفير أحمد الانصارى سفير مصر لدى رواندا و شيرين الشوربجى رئيس هيئة تنمية الصادرات .

وأكد قابيل خلال المباحثات حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" باعتبارها الشريك الرئيسى للتنمية الصناعية بدول المنطقة، مشيرا إلى اهمية الاستفادة من كافة المشروعات والبرامج التنموية للمنظمة فى تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 والتى تستهدف تحقيق التنمية الصناعية المستدامة للصناعة المصرية.

وأوضح الوزير أن المباحثات قد تناولت أيضا أهمية تنفيذ برامج ومبادرات جديدة لتنمية القيمة المضافة وزيادة المكون التكنولوجى فى الصناعة المصرية وذلك كخطوة اساسية فى الاستعداد لدخول الثورة الصناعية الرابعة وكذا التركيز على تنمية برامج التدريب الفنى والمهنى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة .

و أشاد قابيل بالدور الكبير الذى يلعبه المكتب الإقليمى لمنظمة اليونيدو بالقاهرة للمساهمة فى تنمية وتطوير الصناعة المصرية من خلال تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات التنموية الحالية والتى تشمل مشروع مبادرة تعميق التصنيع المحلى لتكنولوجيات الطاقة المتجددة ومشروع مبادرة التجارة الخضراء والذى يستهدف تحسين تنافسية الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، ومشروع الاستغلال الأمثل للطاقة للأغراض الصناعية وتحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعى ، فضلا عن مشروع توظيف الشباب فى صعيد مصر (إمكان) الذى تنفذه المنظمة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ويستهدف تحفيز مناخ الأعمال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر القائمة ودعم إنشاء المشروعات الجديدة بالأقصر لتحسين الإنتاجية وزيادة الدخل.

ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أنه تم استعراض أهم النتائج الايجابية التى تم تحقيقها فى اطار تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية فى مصر والتى شملت اصدار خريطة الاستثمار الصناعى والتى تغطى كافة محافظات مصر وكذا قانون التراخيص الصناعية الجديد والذى منح تيسيرات لمنح التراخيص فضلا عن منظومة طرح الاراضى الصناعية وانشاء المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص وانشاء التجمعات الصناعية المتخصصة الى جانب انشاء كيان لتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ووصل القاهرة صباح اليوم- الجمعة - المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قادماً من العاصمة الرواندية كيجالى بعد ترأسه وفد مصر المشارك فى قمة "رؤساء الدول والحكومات الاعضاء بالاتحاد الإفريقي" وذلك بالانابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث شهدت القمة اطلاق اتفاق التجارة الحرة القارية الافريقية بمشاركة 44 دولة افريقية .