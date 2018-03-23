وزير الخارجية السعودى: قطر رفضت قائمة ممولى الإرهاب التى وضعناها







كتب أيمن رمضان

قال السفير عادل الجبير، وزير الخارجية السعودى، إن مباحثات صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى، مع الإدارة الأمريكية شملت قضايا المنطقة وسبل مكافحة الإرهاب، وتابع: "وضعنا قائمة بممولى الإرهاب وقطر رفضتها وطريقة ردها إقرار بأنها تمول الإرهاب.. والنزاع معها لا علاقة له بالعلاقات الأميركية السعودية".

وأضاف "الجبير"، خلال مؤتمر صحفى، قائلاً: "ناقشنا مع نظرائنا الأمريكيين كيفية مواجهة نقل إيران الصواريخ البالستية إلى الحوثيين فى اليمن"، مشددًا على أن النقاشات غنية ونتطلع سويا لتعزيز العلاقات بين أمتينا وبلدينا.

وعن فاعليات الزيارة الرسمية التى يقوم بها ولى العهد السعودى إلى أمريكا حاليًا، قال وزير خارجية المملكة:"الأمير محمد بن سلمان سيتوجه اليوم إلى مدينة سياتل"، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.