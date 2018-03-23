وزير الخارجية الروسى يتهم لندن بدفع حلفائها لمواجهة مع موسكو بقضية الجاسوس

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اتهم وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف الجمعة، بريطانيا بدفع حلفائها إلى "مواجهة" مع موسكو بعد قرار الاتحاد الأوروبى سحب سفيره من روسيا على خلفية قضية تسميم العميل الروسى المزدوج السابق.

وقال لافروف فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستى" من هانوى إن السلطات البريطانية "تسعى بجد إلى إجبار حلفائها على اتخاذ اجراءات تهدف إلى المواجهة" مع موسكو بعد تسميم الجاسوس سيرجى سكريبال فى المملكة المتحدة.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى يعتزم فيه عدد من الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى طرد دبلوماسيين روس بعد هجوم كيميائى ضد الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال فى بريطانيا، بحسب ما قال مسئول أوروبى فى بروكسل الجمعة.