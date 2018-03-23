وزير الخارجية الأمريكى المقال فى حفل الوداع: واشنطن مدينة لئيمة







وكالات الأنباء

فى خطاب وداعه وصف وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون، الذى أقاله دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، العاصمة واشنطن بـ"مدينة لئيمة" وسط تصفيق من قبل الحضور.

وقال تيلرسون: "أود أن أطلب من كل واحد منكم التصرف بلطف تجاه الآخر ولو لمرة واحدة على الأقل فى اليوم، علما أنها (واشنطن) يمكن أن تكون مدينة لئيمة جدا، لكن ليس عليكم اختيار المشاركة فى ذلك".

كما دعا وزير الخارجية الأمريكى المقال موظفى الوزارة إلى العمل الجاد والالتزام بواجباتهم فى حين تواجه الولايات المتحدة فيه "عددا من التحديات والتهديدات على الأمن القومى أكثر من أى وقت مضى".

وأضاف تيلرسون أنه أعد 13 ملفا لخلفه تتضمن النصائح حول مختلف جوانب السياسة الخارجية لبلاده، مبينا أنه سيبقى فى منصب وزير الخارجية لغاية 31 مارس الجارى رسميا. حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وتجنب الوزير المقال ذكر اسم ترامب، الذى أعلن عن إقالته فى 13 مارس الجاري، دون توضيح سبب قراره، واقترح تعيين المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، مايك بومبيو، خلفا لتيلرسون.