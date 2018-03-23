وزير التموين من الشرقية: نريد الانتخابات الرئاسية المقبلة ملحمة شعبية







الشرقية - حمدى عبد العظيم

طالب الدكتور على المصيلحى وزير التموين أهالى قرى أبو كبير بالحفاظ على تاريخ مصر العريق والالتفاف حول القيادة السياسية، وجعل انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها أيام 26 و27 و28 من الشهر الجارى ملحمة شعبية تسطر تاريخا لقوة وصلابة الشعب المصرى العريق، وذلك بتسجيل أكبر عدد من الأصوات الانتخابية.

جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها فى المؤتمر الجماهيرى الذى عقده أهالى قرية طوخ مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، بحضور الشيخ صبرى عبادة مستشار وزارة الأوقاف لقطاع المديريات، والشيخ السيد غريب مدير أوقاف أبو كبير، وجودت عبد الكريم القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة أبو كبير، والعميد محمود إبراهيم مأمور مركز شرطة أبو كبير، والمقدم رائد ربيع رئيس مباحث أبو كبير، وعزيزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، والسيد مطاوع مدير إدارة فاقوس التعليمية، وعدد من السياسيين والمجتمع المدنى.

وأضاف المصليحى، أن "القرية تحظى بأعلى نسب تعليم وأعلى نسبة شباب وأعلى نسبة حراك سياسى، لكننا لا نتكلم عن انتخابات مجلس نواب ومحليات، ولكنها انتخابات مصر التى بها يتم تأمين مياه النيل وحصة مصر فيها وبقاء وزيادة مياه النيل مرهون بدعم 30 يونيو وما ترتب عليها، وهذا الدعم يتم بالنزول بكثافة لصناديق الاقتراع".

وأشار إلى أن زيارة عمر البشير رئيس السودان جاءت فى صالح مصر والمصريين وسوف تليها بوادر طيبة تبشر بإنفراجة فى ملف سد النهضة.

وطالب أهالى القرية من وزير التموين حل مشكلة الصرف الصحى حتى يتم السماح للمزارعين بزراعة محصول الأرز، بعد أن قررت الحكومة منع زراعته بنصف أراضى أبو كبير وبناء مدارس بالقرية لتخفيف الكثافة الطلابية بالفصول.