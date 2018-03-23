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الجمعة، 23 مارس 2018 11:52 ص
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وزير البترول يبحث مع "أباتشى" العالمية خططها الاستثمارية بالسنوات المقبلة

الجمعة، 23 مارس 2018 11:52 ص
وزير البترول يبحث مع "أباتشى" العالمية خططها الاستثمارية بالسنوات المقبلة طارق الملا ورئيس أباتشى





كتب – أحمد أبو حجر
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بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع الرئيس التنفيذى لشركة أباتشى العالمية جون كريستمان والوفد المرافق له وبحضور الجيولوجى أشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف أنشطة الشركة فى مصر وخططها الاستثمارية المستهدفة خلال السنوات القادمة فى مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز.

 

وأوضح الملا أن اللقاء شهد مناقشة تطورات أوضاع صناعة البترول والغاز اقليمياً وعالمياً، كما استعرض أهم النتائج التى حققها قطاع البترول المصرى خلال الفترة الأخيرة والإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة لتشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات فى قطاع البترول ، كما تناول اللقاء أيضاً الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركة فى مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج فى مناطق مصر سواء البرية أو البحرية .

 

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذى لشركة أباتشى أنه استعرض مع المهندس طارق الملا وزير البترول آليات عمل الشركة لزيادة معدلات الإنتاج باستخدام أحدث التكنولوجيات لمواجهة التناقص الطبيعى فى إنتاجية الآبار فى مناطق امتيازها، مشيراً إلى التزام الشركة بالخطط والبرامج الاستثمارية لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة، لافتاً إلى أنه من المخطط أن يشهد العام المالى الجديد برنامج استكشافى طموح يشمل حفر 50 بئراً من خلال شركتى قارون وخالدة.


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