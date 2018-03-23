وزير البترول: رفع الدعم سينعكس على حجم الخدمات المقدمة للمواطن

وزير البترول: رفع الدعم سينعكس على حجم الخدمات المقدمة للمواطنالجمعة، 23 مارس 2018 12:30 ص
وزير البترول
كتب محسن البديوى
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قال وزير البترول المهندس طارق الملا، إن الدولة تسير فى منظومة متكاملة للإصلاح الاقتصادى لتحسين كفاءة الإنتاج والأداء بشكل عام، مضيفا أن رفع الدعم يزيد من ترشيد الاستهلاك، وزيادة الإنتاج المحلى، وسوف ينعكس ذلك على حجم الخدمات المقدمة للمواطن.
وأضاف فى حواره مع الإعلامى أسامة كمال، مقدم برنامج مساء dmc، أن تكلفة توصيل الغاز الطبيعى التى يتحملها المواطن وقت تنفيذ المشروع بمنطقته هى 1850 والدولة تتحمل الباقى.
وشدد الملا على أن البترول والغاز موارد ناضبة ولابد من حسن استخدامها حتى يكون هناك استدامة.
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