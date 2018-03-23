وزير البترول: توصيل الغاز الطبيعى لـ 8.5 مليون وحدة سكنية

وزير البترول: توصيل الغاز الطبيعى لـ 8.5 مليون وحدة سكنيةالجمعة، 23 مارس 2018 12:25 ص
وزير البترول
كتب محسن البديوى
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قال وزير البترول المهندس طارق الملا، إنه تم توصيل الغاز الطبيعي لـ 8.5 مليون وحدة سكنية، مضيفًا أن مصر تستورد حوالى 2 مليون طن بوتاجاز من الخارج، حيث نستهلك سنويًا حوالى 4 ملايين طن، مضيفا:"نسعى لتوصيل الغاز الطبيعى لأكبر قدر من المنازل لتوفير العملة الصعبة المهدرة فى استيراد البوتاجاز".
وأوضح الملا، فى حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء dmc، أن الغاز الطبيعى للمنازل لا يمثل نسبة كبيرة من الاستهلاك والكهرباء هى المستهلك الرئيسى بنسبة 65% والصناعة 25%.
وأشار إلى أن هناك بعض اكتشافات الغاز ولكن بأحجام صغيرة، والوزارة تعمل على ربطهم حتى تظل حلقة الإنتاج مستمرة، مضيفا أن هناك تناقص طبيعى فى احتياطيات حقول الغاز ولابد أن يقابله استمرار فى الاكتشافات.
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