وزير البترول: بدء الإنتاج من حقلى "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل







كتب محسن البديوى

قال وزير البترول المهندس طارق الملا، إن مصر تستورد ما بين 6 و7 شحنات شهريا تقدر بـ 700 مليون قدم، مضيفا أن هناك تناقص فى حجم الاستيراد من البترول وقبل نهاية العام سيتم إدخال حقول أخرى.

وأضاف وزير البترول، فى حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء dmc ، أن شهر أكتوبر المقبل سيشهد إدخال حقلى "جيزة وفيوم" لشبكة الغاز، وبدء الانتاج.

وتابع الملا أن شركة إينى باعت حصة من العائد على رأس المال فى حقل ظهر لشركات أجنبية، موضحا أن اتفاقيات اكتشافات حقول الغاز جزء منها لاسترداد تكاليف الإنتاج، مشيرًا إلى أن حصة مصر من حقل ظهر تتوقف على التوازن الاقتصادى مع الشريك الأجنبى ولن تقل عن 40%، موضحا أنه كلما زاد الإنتاج من حقل ظهر زادت حصتنا وفى الغالب تكون حصة مصر 50%.