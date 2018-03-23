وزير الأوقاف يؤدى خطبة الجمعة اليوم بمسجد الشهداء فى بنى سويف







كتب لؤى على

يؤدي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة خطبة الجمعة اليوم، بمسجد الشهداء بقرية صفط راشين مركز ببا بمحافظة بنى سويف مسقط رأسه، ويفتتح مسجد "الرحمن" بقرية فزارة المجاورة، حيث يؤدى به خطبة الجمعة بالمسجد الجديد الدكتور محمد عزت مدير عام شئون القرآن الكريم بديوان عام الوزارة، وستكون الخطبة تحت عنوان: "الإيجابية".