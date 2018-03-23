video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 23 مارس 2018 06:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف يؤدى خطبة الجمعة اليوم بمسجد الشهداء فى بنى سويف

الجمعة، 23 مارس 2018 06:00 ص
وزير الأوقاف يؤدى خطبة الجمعة اليوم بمسجد الشهداء فى بنى سويف د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف





كتب لؤى على
إضافة تعليق

يؤدي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة خطبة الجمعة اليوم، بمسجد الشهداء بقرية صفط راشين مركز ببا بمحافظة بنى سويف مسقط رأسه، ويفتتح مسجد "الرحمن" بقرية فزارة المجاورة، حيث يؤدى به خطبة الجمعة بالمسجد الجديد الدكتور محمد عزت مدير عام شئون القرآن الكريم بديوان عام الوزارة، وستكون الخطبة تحت عنوان: "الإيجابية".
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الأوقاف" تعلن شروط الحج للعاملين بها بـ63 ألف جنيه "تحت الحساب"

وزارة الاوقاف

وزير الاوقاف

خطبة الجمعة

الخطبة




لا تفوتك
وزير البترول: بدء الإنتاج من حقلى "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل

وزير البترول: بدء الإنتاج من حقلى "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"

قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"

قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة

قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة