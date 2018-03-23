وزير الأوقاف من بنى سويف: الدفاع عن الوطن فرض كفاية وفى الحروب فرض عين







بنى سويف - هانى فتحى

أكد الدكتور محمد مختار جمعة أن الدفاع عن الأوطان فرض كفاية يقوم به الجيش والشرطة وعلى المواطنين أن يقدموا لهم كافة أنواع الدعم، مشيرا إلى أنه فى حالة الحروب يكون الدفاع عن الوطن فرض عين على المواطنين جميعا.

وقال وزير الأوقاف فى خطبة الجمعة بمسجد الشهداء بقرية صف راين التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف مسقط رأس الوزير: والله لا يؤمن من نام شبعان وجارة بات جعان وخير الناس انفعهم للناس متابعا أن التعاون على خدمة المواطنين أفضل من الصوم لسنوات عدة.

وأضاف وزير الأوقاف فى خطبة الجمعة، أن علينا أن نتعاون مع الصالحين والمتقين وان نبتعد عن المخربين الذين يأخذونا آلى التهلكة "لا يذهب المعروف بين الناس".

وقال الوزير إن الإيجابية يجب أن نأخذها فى اتجاه الوطن فرب العزة تحدث عن الأمن فهى من أفضل النعم التى أنعم الله بها علينا كذلك نعمة الصحة فهى من نعم الله علينا.

وأضاف قائلا: الإنسان لا يعرف قيمة النعمة إلا بزوالها نعمة الوطن هى أفضل النعم أن تجد وطن تحافظ فية على بناتك وزوجاتك.

وأشار الوزير إلى أن ماحدث بجوارنا فى بعض الدول التى تفرقت نصفها الآن يعيش فى مخيمات لاجئين فى دول متفرقة فتجد الأب فى دولة وآلام فى دولة والابنة فى دولة قائلا: "علينا أن ننظر لتلك المخيمات لنعلم ما وصلنا آلية من نعمة".

واستشهد الوزير بكلمات الشاعر أحمد شوقى عن الوطن قائلا: "الحمد لله لنا وطن".

وأضاف الوزير أن الناس نوعان فمنهم الإيجابى الذى يعطى من أجل ابتغاء الله ومن يعطى لوطنة مستشهدا بنملة ذهبت ترشد عشيرتها من النمل لتحذرهم من جنود سليمان وهم لا يشعرون.

وقال وزير الوقاف لمن لا يتقى الله أن كنت تحب أبنائك فاتقى الله فيهم فذلك يكون بالخير وليس بالشر فتعاونو على البر والتقوى ولا تعاونوا على الشر.

وأضاف أن بعض الجامعات التى كانت تحشد المواطنين فى سيارات لمقار الانتخابات الآن تقوم بعملية الإحباط للمواطنين.

وأكد الوزير أن المساجد لم تشارك فى السياسة فلا يوجد لدينا لافتات دعاية.

وقال الوزير إن من الوفاء للوطن من هو المشاركة الإيجابية فى الانتخابات لنثبت للجميع وللعالم أننا شعب وفى لوطنه أما الاختيار فهذا بينك وبين الله فعليك أن تتقى الله فى اختيارك لأن صوتك أمانة تعطية لمن يستحقة فوجب عليك أن تختار الإصلاح لأن اختيارك لشخص لمصلحة ولحزبيتة وليس للإصلاح فهذا بينك وبين الله.

وأكد الوزير أن مساجد مصر تم تطهيرها جميعا من الجماعات الإرهابية.