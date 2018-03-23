وزير الأوقاف لوالدى الشهيد عفيفى سعيد عفيفى: دعوتكم لى أمر واجب النفاذ

فى استجابة سريعة وعاجلة لدعوة والدى الشهيد عفيفى سعيد عفيفى شهيد مذبحة رفح على يد الإرهاب الغادر الجبان، وذلك لافتتاح المسجد الذى بنى على روح الشهيد تخليدا لذكراه العطرة، بمسقط رأسه بقرية شبرا خلفون بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أكد وزير الأوقاف ترحيبه الشديد بتشريفه بهذه الدعوة، قائلا: والدا الشهيد لا يرجوان ولا يطلبان، إنما يأمران، وأمرهما واجب النفاذ، ويشرفنى تلبية دعوتهما ودعوة كل أم أو والد أو ابن أو بنت شهيد، فلا أقل من أن نغبر أقدامنا إكرامًا لهم ولروح من ضحى لأجلنا : لأجل أمننا وأماننا ومصرنا الغالية.

وبهذه المناسبة يطيب لى أن أتوجه بكل التحية والتقدير والفخر والإعزاز لقواتنا المسلحة الباسلة ورجال الشرطة البواسل الذين يواصلون المسيرة للحفاظ على أمن الوطن وأمانه وتطهير أرض سيناء الغالية من بقايا عناصر الإرهاب والشر، ولم ينسوا يوما ثأر ولا دماء شهدائنا الأبطال الأبرار، فتحية إجلال وتقدير لرجال القوات المسلحة الأبطال، وتحية إجلال وتقدير لرجال الشرطة الأبطال، وتحية إجلال وتقدير لشهدائنا العظام وأسرهم العظيمة.

وسنحدد خلال أيام يسيرة موعد الافتتاح بالتنسيق مع أسرة الشهيد ومديرية أوقاف المنوفية، وسأكلف مدير المديرية غدا السبت بالتواصل مع أسرة الشهيد لتحديد الموعد المناسب، فلهم أن يأمروا وعلينا تنفيذ الأمر إكرامًا لهم ولروح الشهيد.