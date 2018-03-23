وزيرة السياحة تغادر للمشاركة فى افتتاح معرض آثار الفرعون الذهبى بلوس أنجلوس

كتبت ميرفت رشاد

غادرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة القاهرة متوجهة الى مدينة لوس انجلوس الأمريكية للمشاركة فى افتتاح معرض آثار "توت عنخ أمون: الفرعون الذهبى"، الذى يقام فى مركز كاليفورنيا للعلوم بلوس أنجلوس فى الفترة من 24 مارس الجارى حتى يناير 2019.

وقالت المشاط إن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بالسياحة الثقافية، مؤكدة على أهمية المعارض الخارجية للآثار المصرية فى الدعاية للمقصد المصري، ولهذا المنتج السياحى الهام، واصفة هذه المعارض بأنها خير سفير لمصر وللترويج لها، الأمر الذى يكون له بالغ الأثر فى استعادة حركة السياحة، حيث يصاحب كل معرض حملة دعائية كبيرة فى البلد التى يقام فيها، وتقدم هذه المعارض لروادها لمحة للكنوز التى تنتظرهم عند زيارتهم لمصر، والتى ليس لها مثيل فى العالم.