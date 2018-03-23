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وزراء ونواب وسياسيون يشاركون فى عزاء والد زوجة نجل جمال عبد الناصر.. صور

الجمعة، 23 مارس 2018 12:05 ص
وزراء ونواب وسياسيون يشاركون فى عزاء والد زوجة نجل جمال عبد الناصر.. صور نجل الزعيم عبد الناصر يتلقى عزاء والد زوجته





كتب محمود العمرى
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شارك عدد من الشخصيات العامة والكتاب والسياسين فى عزاء والد زوجة عبد الحكيم جمال عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل عبد الناصر، والذى توفى منذ ثلاثة أيام ، بعد معاناة من المرض.

تلقى نجل الزعيم الراحل العزاء، والذى أقيم بمسجد عمر مكرم، بحضور أحمد قطان، وزير الدولة السعودى للشئون الإفريقية وسفير المملكة السابق لدى القاهرة، وأحمد قذاف الدم والنائب فؤاد بدراوى، ورجل الأعمال محمد أبو العنين، والكاتب جمال فهمى، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، ومحمد الإتربى، رئيس بنك مصر، والكاتبة فريدة الشوباشى، ووزير النقل السابق جلال السعيد، والكاتب محمود بكرى، والكاتب الصحفى عادل حموده ، والدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، وآخرين.

كان المهندس عبدالحكيم جمال عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل،  قد شيع جثمان والد زوجته السيدة نجلاء القطرى، بعد معاناة من المرض، من مسجد السيدة نفيسة الثلاثاء الماضى.

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عزاء جمال عبد الناصر
أحمد قطان فى عزاء جمال عبد الناصر

 

 

 


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