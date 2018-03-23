وزراء إسرائيليون يرحبون بتعيين بولتون مستشارا للأمن القومى







القدس (أ ف ب)

رحب وزراء إسرائيليون الجمعة، بتعيين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب جون بولتون المحافظ المتشدد مستشاراً للأمن القومى واصفين إياه بأنه صديق مؤيد لإسرائيل.

وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية اليمينية المتشددة وهى من حزب البيت اليهودى فى بيان "يواصل الرئيس الأمريكى ترامب تعيين أصدقاء حقيقيين لإسرائيل فى مناصب عليا، جون بولتون أحد البارزين منهم، ويتمتع بخبرة واسعة ولديه تفكير أصيل استثنائى".

وأضافت "هذا تعيين ممتاز، لقد اتضح أن إدارة ترامب هى الأكثر ودية لإسرائيل على الإطلاق"، وأما وزير التعليم نفتالى بينيت فوصف على حسابه على تويتر هذا التعيين بانه "عظيم ".

وقال بينيت وهو رئيس حزب اليهودى "إن بولتون خبير أمنى استثنائى ودبلوماسى متمرس وصديق قوى لإسرائيل".

وأما وزير البيئة زئيف الكين من حزب الليكود الحاكم فقال لإحدى محطات التلفزة الإسرائيلية "هو بلا شك صديق مقرا لإسرائيل منذ سنوات عديدة، بما فيها سنوات عمله فى منصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليس لدى أى شك فى أننا سنكون مرتاحين للعمل معه".