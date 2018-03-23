وزارة البيئة تحتفل غدًا بساعة الأرض من برج القاهرة







كتبت – أية دعبس

تنظم وزارة البيئة، احتفالية غدًا السبت، بالمشاركة مع المبادرة العالمية لإطفاء الأنوار "ساعة الأرض"، وتقام خلال هذا العام تحت شعار "نتعهد بحماية كوكبنا".

ويشارك بالاحتفالية الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، والرئيس التنفيذى للجهاز ولفيفا من قيادات وزارة البيئة المعنية وعدد من الشخصيات العامة، وذلك بمقر برج القاهرة.

وكانت وزارة البيئة، قد أطلقت حملات توعية موسعة، لتعريف المواطنين بالمبادرة العالمية لإطفاء الأنوار لعام 2018 والمعروفة بساعة الأرض وأهميتها والهدف من المشاركة فيها، وذلك بإطفاء الأنوار يوم السبت المقبل 24 مارس من الساعة 8: 30 مساء إلى 9: 30 مساء، فى إطار دعوة وزارة البيئة للمواطنين للمشاركة للتوحد مع شعوب العالم لتشكيل رأى عام عالمى ضاغط فى مجال قضية المناخ والمشاركة فى ترشيد استهلاك مصادر الطاقة للحفاظ على حق الأجيال القادمة.