video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 23 مارس 2018 06:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

والدة ضحية مركز علاج إدمان الجيزة: المتسببون فى موته ما زالوا يتمتعون بحريتهم

الجمعة، 23 مارس 2018 06:00 ص
والدة ضحية مركز علاج إدمان الجيزة: المتسببون فى موته ما زالوا يتمتعون بحريتهم والدة الشاب " محمد إبراهيم" الذى فارق الحياة فى البدرشين





كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

أبدت والدة الشاب "محمد إبراهيم" الذى فارق الحياة داخل مركز غير مرخص لعلاج الادمان بالبدرشين، أسفها من عدم القبض على المتهمين رغم مرور 3 شهور على وفاته.

وأضافت والدته لـ"اليوم السابع" أن ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، أكدوا أنه لن يتم اتخاذ أى إجراءات تجاه العاملين بالمركز إلا بعد صدور تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثة ابنها، حيث طالبت المسئولين بسرعة الانتهاء من إعداد تقرير الطب الشرعى لإثبات حق ابنها، والحصول على حقه والثأر لمقتله.

وذكرت والدة الضحية، أنه منذ مفارقة ابنها الحياة، وهى تتعرض للموت يوميا بسبب الحزن الذى لا يفارقها حسرة على ابنها الذى تسبب المتهمون فى مقتله، حيث كان يرغب فى العلاج والعودة لحياته الطبيعية، إلا أنه لم يتركوه إلا جثة.

وكان مصدر أمنى ذكر أن المركز الطبى الذى فارق فيه الضحية الحياة غير مرخص، وهو عبارة عن فيلا يديرها عدد من الأشخاص بدعوى أنه مركز لعلاج الإدمان، حيث يحصلون من عملائهم على مبلغ 2500 جنيه شهريا، وقد يزيد المبلغ حسب الحالة الخاصة بالمريض، وحسب الحالة الأجتماعية والمادية لأسرته،  كما كشفت تحريات الرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث بولاق الدكرور، والرائد طارق مدحت أن العاملين بالمركز لا يوجد بينهم أطباء، كما أن مالكه كان يعمل مندوب مبيعات بدولة خليجية، وحاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية.

وأضاف المصدر أن نيابة بولاق الدكرور أمرت بتشريح جثة المجنى عليه، وطلبت تقرير الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة، مؤكدا أن قرار الضبط والإحضار الخاص بمسئولى المركز سيصدر إذا أثبت تقرير الطب الشرعى وجود شبهة جنائية فى الوفاة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المتهم بسرقة خزينة كهرباء البدرشين: طمعت فى الفلوس لشراء قطعة أرض

ضبط المتهم بسرقة خزينة محطة كهرباء البدرشين

ضبط صاحب مصنع لبيعه زيوت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى البدرشين

اخبار الحوادث

ادمان

مركز علاج ادمان

بولاق الدكرور

وفاة مدمن

الطب الشرعى

امن الجيزة




لا تفوتك
وزير البترول: بدء الإنتاج من حقلى "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل

وزير البترول: بدء الإنتاج من حقلى "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"

قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"

قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة

قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة