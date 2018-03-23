والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية







كتب محسن البديوى

وجهت نسرين أبو العينين، والدة الطالبة مريم، التى لقيت مصرعها بعد تعرضها لاعتداء غاشم في بريطانيا، الشكر للمصريين، قائلة: "ربنا يخليكم ليا.. مريم بنتكم كلكم مش بنتى لوحدى".

وأضافت والدة مريم، خلال مداخلة من بريطانيا، ببرنامج "هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، أن مريم أوصتها فى المنام ليلة وفاتها بأن تُدفن فى مصر، لافتة إلى أن بريطانيا تحاول إجبارها على التنازل عن القضية، متابعة: "قالولى ياتاخديها من غير أعضاء، يا تتنازلى عن القضية، يا تستنى شهر أو إتنين".

وأوضحت أن جثمانها فى الطب الشرعى وانتزعوا منه القلب والرئة والمخ ووضعوهم فى قسم المعايشة، مشيرة إلى أن الإجراءات المتبعة في القضية ليست قانونية أو طبيعية، واستكملت باكية: "إحنا مش بننام، أنا بتعذب، وعايزة أدفن بنتى علشان ترتاح لأنها اتعذبت فى الأول والآخر، ومريم متستاهلش كده".