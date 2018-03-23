هل تؤخر الأجازة البرلمانية صدور قانون الصحافة والإعلام؟.. أسامة هيكل يجيب







كتب محمد مجدى السيسى

قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إن اللجنة لديها إصرار للانتهاء من مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وصدوره فى أواخر أبريل، أو أوائل مايو، حتى يضع حدًا للأمور غير المحسومة فى المهنة، ويضع مزيدًا من الضوابط لعمل الهيئات الإعلامية الثلاث، لاسيما المشهد الإعلامى فى مصر بشكل عام.

وأضاف "هيكل"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، فى سؤاله عن كون الأجازة البرلمانية قد تؤخر صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام من عدمه، أن اللجنة قد انتهت من القراءة الأولية للمشروع، مضيفاً: "سبب التأخير أن القانون جاء من الحكومة مهلهلاً، واللجنة تريد قانونًا دقيقًا ويليق بالبرلمان، وتجاوزنا 100 ساعة مناقشات، وأكثر من 35 جلسة نقاش".

وأشار رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، إلى أن الأجازة البرلمانية وانشغال النواب فى دوائرهم بالانتخابات عطلت عمل اللجنة، وأنه عقب الأجازة ستستأنف اللجنة عملها لإنهاء المناقشات.