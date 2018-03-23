نيابة النقض توصى بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد للمتهمين فى أحداث شغب مطاى

نيابة النقض توصى بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد للمتهمين فى أحداث شغب مطاىالجمعة، 23 مارس 2018 04:33 م
محكمة النقض - أرشيفية
كتب هدى أبو بكر
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أوصت نيابة النقض بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والمؤبد ضد المتهمين فى أحداث شغب مطاى.
وكانت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدى أبو العلا حددت جلسة السبت 24 مارس لنظر طعن المتهمين فى القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاى المقيدة برقم 1842 لسنة 2013 كلى شمال المنيا، والمعروفة إعلاميا بـ"قضية بأحداث مطاى".
وكانت محكمة جنايات المنيا قضت فى 7 أغسطس 2017 بإعدام 12 متهما حضوريا، بينهم ثلاثة أشقاء، على خلفية اتهامهم بالقتل العمد والتجمهر، واستعراض القوة.
كما قضت بالسجن المؤبد لـ119 متهما، بينها 110 حضوريا، والسجن 10 سنوات لمتهمين آخرين حضوريا، وانقضاء الدعوى الجنائية لـ4 متهمين لوفاتهم.
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